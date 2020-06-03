البرلمان يوافق على ادراج التعديل الثاني لقانون التقاعد في اقرب جلسة

وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الاربعاء، على ادراج التعديل الثاني لقانون التقاعد في اقرب جلسة. وتنشر الخليج 365 وثيقة تبين موافقة المجلس على ادراج التعديل.

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