تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا في كربلاء

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بتسجيل ١٠ أصابات جديدة بفيروس كورونا في كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تسجيل ١٠ أصابات جديدة في محافظه كربلاء".
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "المصابين ملامسين لشخص مصاب وكانوا محجورين في الحجر الصحي".
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