دفن ٢١ متوف جديد بسبب كورونا في وادي السلام ليصل العدد الكلي الى ٢٤٠

وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في الفرقة عبد الحسن الحيدري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم دفن ٢١ متوف جديد بسبب كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف التي تم تخصيصها لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا"، مبينا انه "بذلك يرتفع العدد الكلي للذين تم دفنهم حتى اليوم الأربعاء الى (٢٤٠) متوفي بينهم (٣) من الديانة المسيحية".

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واضاف ان "إعداد المتوفين بالجائحة تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين خصوصا من العاصمة بغداد بينهم عدد من الشباب"، مؤكدا أن "سبب ارتفاع الحالات يعود لعدم التزام وتهاون المواطنين بالارشادات الصحية للوقاية من هذا الفيروس القاتل".

الجدير بالذكر ان عدد من افراد فرقة الامام علي (ع) القتالية-اللواء الثاني الحشد الشعبي بقيادة الشيخ طاهر الخاقاني، تطوعوا لتولي عملية تجهيز المتوفين بالجائحة وبناء قبورهم بشكل نموذجي على نفقة الفرقة، بعد مبادرة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي بالتنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية لتولي هذه المهمه وفق الطرق الشرعية.