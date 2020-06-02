امانة بغداد: ننتظر الموازنة لمد شبكات مجاري جديدة

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، انها تنتظر الموازنة لمد شبكات مجاري جديدة.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تهيئة عدد من المشاريع الخدمية لا سيما ما يخص شبكات المجاري وبانتظار اقرار الموازنة العامة لاطلاقها".
واضافت ان "دائرة مجاري بغداد قامت باعداد التصاميم والكلف الخاصة بانشاء شبكات المجاري لعدد من المحلات السكنية لا سيما المحلة ( 446 ب ) والمحلة ( 659 ) ضمن مناطق الغزالية والشعلة شمال غرب العاصمة والتي ستباشر بها بعد اقرار الموازنة وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات والشخصيات الحكومية".
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