توقعت دائرة صحة الرصافة، الثلاثاء، وصول اﻻﺻﺎﺑﺎت المسلجلة بكورونا اﻟﻰ 1000 ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ، فيما اشارت الى ان اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ الفايروس ﻗﺎدم ﻻﻣﺤﺎﻟﺔ. وﻗﺎل ﻣﺴﺆول اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ الداﺋﺮة ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮ في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﺮض لاسبوعين ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ واﻻﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺪة ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اسبوعين وﻫﻲ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت المصابة ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺤﺺ الميداني". وﺗﻮﻗﻊ ﻃﺎﻫﺮ ان "ﺗﺼﻞ اﻻﺻﺎﺑﺎت المسجلة اﻟﻰ 1000 ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻤﻼت المسح الميداني ﻓﻲ المناطق الموبوءة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت المخفية، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ بالمختبرات اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻣﺨﺘﺒﺮا ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ووالمحافظات، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻮﺳﻌﺔ ردﻫﺎت ﻟﻠﺤﺠﺮ واﻟﻌﺰل ﻓﻲ اﻏﻠﺐ المستشفيات ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت المعمولة ﺑﻬﺎ". Advertisements واﺿﺎف اﻧﻪ "ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺰة المستمرة ﻣﻨﺬ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﺑﻌﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت، إﻻ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻧﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻄﺮ، ﻻن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ، واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 3 % ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺻﺎﺑﺎت، واﻏﻠﺐ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻻﻣﺮاض اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ والمزمنة، ﺑﻤﻌﻨﻰ ان ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺨﻄﻮرة ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت". وتابع ان "ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﺑﻠﻐﺖ 50%"، موضحا ان "اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ فايروس ﻛﻮروﻧﺎ ﻗﺎدم ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ وﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺑﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﺣﺘﻰ اﻵن".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة: نتوقع وصول اﻻﺻﺎﺑﺎت بكورونا لالف ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ الفايروس ﻗﺎدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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