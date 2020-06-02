الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية الكترونيا

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم صرف رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية الكترونيا عبر الماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا".
واضاف انه "بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات أو عن طريق مكاتب منافذ الصرف وفي اي مكان يتواجدون فيه".
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