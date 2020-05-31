وزير الصناعة يثني على 'جهود' المالكي في بناء المؤسسات

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم، وزير الصناعة والمعادن الجديد منهل عزيز الخباز .
وأبدى المالكي، بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت الخليج 365، نسخة منه، ترحيبه بالوزير، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة، مؤكدا ضرورة النهوض بالصناعة العراقية
واستقطاب الأيدي العاملة من الشباب العاطلين عن العمل ، وتفعيل المعامل المُعطلة وإعادة ثقة المواطن بالمنتج والصناعة الوطنية .
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون دعمه الكامل لكل الجهود التي تبذل من اجل دعم الاقتصاد العراقي قائلا" نحن مع كل جهد يكون همه الوطن والمواطن " .
بدوره اثنى الوزير على مواقف رئيس ائتلاف دولة القانون الداعمة للجهود التي ستسهم في بناء مؤسسات حقيقة قادرة على النهوض بالصناعات العراقية.
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