نزاع عشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع نزاع عشائري في قضاء الهارثة بالبصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع ضمن قضاء الهارثة في البصرة استخدمت فيه مختلف انواع الاسلحة".

واضاف المصدر ان "قوة امنية توجهت الى المكان لاعتقال المتسببين بذلك".