صحة واسط: تسجيل ثلاثة إصابات جديدة لاشخاص شاركوا بمجلس عزاء

اعلنت دائرة صحة واسط، الخميس، عن تسجيل ثلاثة إصابات جديدة في قضاء العزيزية
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل ثلاثة إصابات جديدة في قضاء العزيزية لرجلين وإمرأة كانوا قد شاركوا بمجلي عزاء لإمرأة متوفية بفيروس كورونا في بغداد".
واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".
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