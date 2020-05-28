عواصف ترابية وانخفاض بالحرارة.. حالة الطقس خلال الايام المقبلة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الخميس، عن حالة الطقس خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد عواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة. اليوم الخميس مع جدول بدرجات الحرارة: غدا الجمعة وبعد غد السبت Advertisements الاحد والاثنين المقبلين





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