تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، الاحد، عن تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية. وقال صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة السليمانية". وكانت صحة الاقليم قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في اربيل. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق بينها 63 في الكرخ.



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