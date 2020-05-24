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اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في البريميرليج

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2020-05-24 | 09:47

اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في البريميرليج

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أكدت رابطة الممتاز، اليوم الأحد، أنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس بناديين، في الدفعة الثانية من الاختبارات.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 8 إصابات بين أندية الدوري الممتاز، في الوقت الذي عاد اللاعبون للتدريبات في مجموعات صغيرة الثلاثاء الماضي.

وذكرت الرابطة في بيان، ان "رابطة الدوري تستطيع التأكيد أنه في 19 و21 و22 أيار، خضع 996 لاعباً وعاملاً لفحوص كوفيد19. من بين هذه الفحوص هناك حالتان إيجابيتان من ناديين".


وتابعت: "اللاعبون والعاملون المصابون بالفيروس سيخضعون للعزل الفردي لمدة 7 أيام".

وتوقف الدوري الممتاز منذ اذار الماضي، لكن الحكومة وافقت على استئناف رياضات النخبة في 1 حزيران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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