اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في البريميرليج

2020-05-24 | 09:47
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أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، أنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بناديين، في الدفعة الثانية من الاختبارات.
وذكرت الرابطة في بيان، ان "رابطة الدوري تستطيع التأكيد أنه في 19 و21 و22 أيار، خضع 996 لاعباً وعاملاً لفحوص كوفيد19. من بين هذه الفحوص هناك حالتان إيجابيتان من ناديين".
وتابعت: "اللاعبون والعاملون المصابون بالفيروس سيخضعون للعزل الفردي لمدة 7 أيام".
وتوقف الدوري الممتاز منذ اذار الماضي، لكن الحكومة وافقت على استئناف رياضات النخبة في 1 حزيران.
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