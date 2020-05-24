اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في البريميرليج

وارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 8 إصابات بين أندية الدوري الممتاز، في الوقت الذي عاد اللاعبون للتدريبات في مجموعات صغيرة الثلاثاء الماضي.

وذكرت الرابطة في بيان، ان "رابطة الدوري تستطيع التأكيد أنه في 19 و21 و22 أيار، خضع 996 لاعباً وعاملاً لفحوص كوفيد19. من بين هذه الفحوص هناك حالتان إيجابيتان من ناديين".



وتابعت: "اللاعبون والعاملون المصابون بالفيروس سيخضعون للعزل الفردي لمدة 7 أيام".

وتوقف الدوري الممتاز منذ اذار الماضي، لكن الحكومة وافقت على استئناف رياضات النخبة في 1 حزيران.

