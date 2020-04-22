السومرية تلبس حلّتها الرمضانية: خليك بالبيت وتابع برامجنا المسلية والمنوعة

خلال هذا الشهر الفضيل سيكون كل أفراد العائلة على موعدٍ مع باقة من البرامج والمسلسلات، يستمتعون بها خلال النهار أثناء صومهم المبارك أو خلال الإفطار وحتى السحور.

حلّة السومرية لرمضان عام 2020 بأغلبيتها عراقية، وتطغى البرامج ذات الانتاج المحلي على الشبكة بنسبة كبيرة جداَ.

المسلسلات اثنان: عراقي كوميدي وهو "نعيم وحليمة" وسوري عراقي وهو "يوماً ما".

نعيم وحليمة هو مسلسلٌ كوميدي لكل أفراد الأسرة. يجتمع فيه رزاق احمد وشيماء رعد ونسمة ومارينا العبيدي وشهد ليقدموا عملاً كوميدياً ساخراً يتناول حالات سلبية في المجتمع، وتستقل كل شخصية ببطولة مشاهد مضحكة وهادفة في الوقت نفسه.

يُعرض نعيم وحليمة يومياً الساعة السابعة والثلث مساءً.

يوماً ما فهو مسلسل درامي اجتماعي معاصر تدور أحداثه بين الحاضر والماضي في رحلة ملؤها البحث والخوف في صراعٍ بين الصداقة والحب واليأس والخيانة. في المسلسل أجواء معاصرة وأخرى غجرية تشد المشاهد لمتابعة الأحداث بكل تشويقٍ. يوماً ما من بطولة جيني اسبر وجوان خضر وزهير رمضان وعبير شمس الدين وستار خضر وسولاف خليج ومهند قطيش وروعة ياسمين، تأليف رافي عزيز وفهد المرعي وبانة رزق وإخراج عمار سهيل تميم.

يُعرض يومياً خلال الشهر الفضيل الساعة الواحدة النصف فجراً. أما مسلسلفهو مسلسل درامي اجتماعي معاصر تدور أحداثه بين الحاضر والماضي في رحلة ملؤها البحث والخوف في صراعٍ بين الصداقة والحب واليأس والخيانة. في المسلسل أجواء معاصرة وأخرى غجرية تشد المشاهد لمتابعة الأحداث بكل تشويقٍ. يوماً ما من بطولة جيني اسبر وجوان خضر وزهير رمضان وعبير شمس الدين وستار خضر وسولاف خليج ومهند قطيش وروعة ياسمين، تأليف رافي عزيز وفهد المرعي وبانة رزق وإخراج عمار سهيل تميم.يُعرض يومياً خلال الشهر الفضيل الساعة الواحدة النصف فجراً. برامج السومرية هذا العام جميعها من انتاجها الخاص مع اعلاميين من أبرز الوجوه العراقية وهي "لمتكم حلوة" و "بلا احراج" و "آخر ظهور" و "30 لماذا" وهي برامج منوعة بين ترفيهية مسلية وحوارية فنية ورياضية ودينية.

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برنامج لمتكم حلوة هو برنامج شبابي يتضمن مسابقات وتحديات بين فريقي الشباب والبنات ويرتكز على الربح والجوائز مع مشاركة المشاهدين من منازلهم! كما سيتضمن البرنامج مداخلات لمشاهير ونجوم عبر سكايب. يقوم بتقديمه ثلاثة من ألمع وجوه السومرية وهم علاء بتي وانغام اقره غولي وزينه احمد الدليمي.

يُعرض لمتكم حلوة كل مساء الساعة التاسعة وأربعون دقيقة.

أما برنامج بلا احراج فتقدّمه النجمة ايناس طالب و ستستضيف ضيوف ومشاهير من مختلف المجالات.. تغوص معهم في تفاصيل حياتهم ضمن فقرات متعددة ومتنوعة في إطارٍ ترفيهي! وفي البرنامج ثلاثة فقرات هي "كشف اسرار" و"صوري" و"لوحة حياتك" للتعرف على الضيف أكثر فأكثر في سياق الحلقة.

يُعرض بلا احراج الساعة الحادية عشر مساءً من كل يوم طيلة الشهر الفضيل.

برنامج آخر ظهور ستاند أب كوميدي ينفرد بأداءه أحمد وحيد بأسلوبٍ ساخر وناقد يغوص بمشاكل وتفاصيل حياة الناس بطريقة فكاهية وطريفة. الجمهور يشارك فعلياً في الحلقات حيث يطرح احمد وحيد قضايا سياسية واجتماعية ورياضية وفنية!

يُعرض لا ظهور يومياً الساعة الثامنة والربع مساءً.

من جهةٍ أخرى تعرض السومرية برنامج 3 واحد من تقديم طه أبو رغيف وهو برنامج رياضي يستضيف خلاله مجموعة من الرياضيين والاعلاميين يحاورهم بأسلوبٍ خاص خارج الاطار الكلاسيكي للبرامج الحوارية الرياضية!

يُعرض برنامج 3 واحد كل يوم عند منتصف الليل.

ويبقى برنامح 30 لماذا بصمة السومرية خلال هذا الشهر الفضيل مع السيد علي الطالقاني وهو برنامج انساني بنفحات ايمانية يتوجّه الى الشباب العربي والاسلامي ويحكي مشوار الصيام في التنمية الانسانية ويحاكي التمدن لا التدين فقط!

يُعرض البرنامج الديني ثلاثون لماذا يومياً الساعة السابعة مساءً.

وتعتكف قناة السومرية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام عن تقديم البرامج السياسة سوى في الحالات الطارئة كما سبق وأعلن مديرها التنفيذي الاعلامي غزوان جاسم عبر حسابه على تويتر.