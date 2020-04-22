السومرية تلبس حلّتها الرمضانية: خليك بالبيت وتابع برامجنا المسلية والمنوعة

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تبدأ قناة السومرية بالترويج لشبكة برامجها الرمضانية لهذا العام وها هي من جديد تختار أهم البرامج الحوارية والترفيهية والمسلسلات العراقية والعربية التي سترافق المشاهدين في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم بأسره خصوصاً في ظل الحجر المنزلي وحظر التجوال جراء انتشار فيروس كورونا. السومرية التي تحرص دائماً على جذب نظر المشاهد نحو نخبة الأعمال المميزة.
خلال هذا الشهر الفضيل سيكون كل أفراد العائلة على موعدٍ مع باقة من البرامج والمسلسلات، يستمتعون بها خلال النهار أثناء صومهم المبارك أو خلال الإفطار وحتى السحور.
حلّة السومرية لرمضان عام 2020 بأغلبيتها عراقية، وتطغى البرامج ذات الانتاج المحلي على الشبكة بنسبة كبيرة جداَ.
المسلسلات اثنان: عراقي كوميدي وهو "نعيم وحليمة" وسوري عراقي وهو "يوماً ما".
يُعرض نعيم وحليمة يومياً الساعة السابعة والثلث مساءً.
يُعرض يومياً خلال الشهر الفضيل الساعة الواحدة النصف فجراً.
برامج السومرية هذا العام جميعها من انتاجها الخاص مع اعلاميين من أبرز الوجوه العراقية وهي "لمتكم حلوة" و "بلا احراج" و "آخر ظهور" و "30 لماذا" وهي برامج منوعة بين ترفيهية مسلية وحوارية فنية ورياضية ودينية.
يُعرض لمتكم حلوة كل مساء الساعة التاسعة وأربعون دقيقة.
يُعرض بلا احراج الساعة الحادية عشر مساءً من كل يوم طيلة الشهر الفضيل.
برنامج آخر ظهور ستاند أب كوميدي ينفرد بأداءه أحمد وحيد بأسلوبٍ ساخر وناقد يغوص بمشاكل وتفاصيل حياة الناس بطريقة فكاهية وطريفة. الجمهور يشارك فعلياً في الحلقات حيث يطرح احمد وحيد قضايا سياسية واجتماعية ورياضية وفنية!
يُعرض لا ظهور يومياً الساعة الثامنة والربع مساءً.
من جهةٍ أخرى تعرض السومرية برنامج 3 واحد من تقديم طه أبو رغيف وهو برنامج رياضي يستضيف خلاله مجموعة من الرياضيين والاعلاميين يحاورهم بأسلوبٍ خاص خارج الاطار الكلاسيكي للبرامج الحوارية الرياضية!
يُعرض برنامج 3 واحد كل يوم عند منتصف الليل.
ويبقى برنامح 30 لماذا بصمة السومرية خلال هذا الشهر الفضيل مع السيد علي الطالقاني وهو برنامج انساني بنفحات ايمانية يتوجّه الى الشباب العربي والاسلامي ويحكي مشوار الصيام في التنمية الانسانية ويحاكي التمدن لا التدين فقط!
يُعرض البرنامج الديني ثلاثون لماذا يومياً الساعة السابعة مساءً.
وتعتكف قناة السومرية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام عن تقديم البرامج السياسة سوى في الحالات الطارئة كما سبق وأعلن مديرها التنفيذي الاعلامي غزوان جاسم عبر حسابه على تويتر.
وتتمنى السومرية لجميع مشاهديها أن يحل هذا الشهر بالصحة وأن يعم الخير والبركة على عموم العراق خصوصاً في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة. خليكم بالبيت وتابعونا لنملّي أوقاتكم بالتسلية والمرح والتشويق!
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.