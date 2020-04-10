وزير الشباب يطمئن على صحة ثلاثة رياضيين مصابين بـ فيروس كورونا

2020-04-09 | 23:41
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اطمئن وزير الشباب والرياضة احمد رياض عبر الاتصال شخصيا بثلاثة رياضيين عراقيين مصابين بفيروس كورونا المستجد ووجه بمتابعة حالتهم الصحية يوميا لحين اكمالهم فترة الحجر العلاجي ومغادرة المستشفى سالمين بعون الله.
وقال مدير اعلام الوزارة موفق عبد الوهاب في بيان تلقته الخليج 365، إن "وزير الشباب والرياضة الذي وجه بمتابعة حالتهم عبر لجنة خاصة تتواصل معهم يوميا وهم كل من علي رؤوف في السويد وحسن مولى في البصرة وهاشم نصيف في لندن".
واكد عبد الوهاب ان "اللاعب علي رؤوف تم التواصل والاطمئنان على اخر المستجدات عن وضعه الصحي من خلال شقيقه الدولي السابق بسام رؤوف والحال نفسه مع اللاعب هاشم نصيف الذي تم التواصل معه عبر شقيقه قاسم نصيف، فضلاً عن اللاعب حسن مولى الذي تم التواصل معه عبر المقربين منه، وان متابعتنا مستمرة للوقوف على احتياجاتهم لحين الشفاء بعون الله".
ونوه ان "وزير الشباب وجه ايضا بمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج ممن نتمكن الاتصال بهم الرياضيين وغيرهم وايصال أي صوت او مناشدة تصدر منهم".
واكد عبد الوهاب ان "اللاعب علي رؤوف تم التواصل والاطمئنان على اخر المستجدات عن وضعه الصحي من خلال شقيقه الدولي السابق بسام رؤوف والحال نفسه مع اللاعب هاشم نصيف الذي تم التواصل معه عبر شقيقه قاسم نصيف، فضلاً عن اللاعب حسن مولى الذي تم التواصل معه عبر المقربين منه، وان متابعتنا مستمرة للوقوف على احتياجاتهم لحين الشفاء بعون الله".
ونوه ان "وزير الشباب وجه ايضا بمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج ممن نتمكن الاتصال بهم الرياضيين وغيرهم وايصال أي صوت او مناشدة تصدر منهم".
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