اتحاد الكرة يجتمع عبر الدائرة الالكترونية ويتخذ 4 قرارات

وتمخض الاجتماع عن الفقرات الآتية:

1-وصول تأكيد الفيفا، وموافقته على تسمية السيد محمد فرحان امينا عاما للجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم.

2-حل جميع اللجان العاملة في الاتحاد ووضع الضوابط والمعايير الجديدة التي من خلالها يتم تشكيل اللجان خلال الفترة المقبلة .



3-التأكيد على دعم الملاك التدريبي للمنتخب الوطني العراقي، وتوفير كل السبل المساندة له خلال المرحلة المقبلة، لضمان تحقيق نتائج ايجابية لمنتخبنا الوطني.

4-استمرار تواصل اجتماعات اللجنة عبر الدائرة الالكترونية خلال هذه الفترة لاستكمال عملها، ومناقشة كل الامور المطروحة بانتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة -ان شاء الله-من انحسار هذا الوباء وزواله عن بلدنا العزيز بإذنه تعالى.