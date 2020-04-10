2020-04-09 | 23:31
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وتمخض الاجتماع عن الفقرات الآتية:
2-حل جميع اللجان العاملة في الاتحاد ووضع الضوابط والمعايير الجديدة التي من خلالها يتم تشكيل اللجان خلال الفترة المقبلة .
3-التأكيد على دعم الملاك التدريبي للمنتخب الوطني العراقي، وتوفير كل السبل المساندة له خلال المرحلة المقبلة، لضمان تحقيق نتائج ايجابية لمنتخبنا الوطني.
4-استمرار تواصل اجتماعات اللجنة عبر الدائرة الالكترونية خلال هذه الفترة لاستكمال عملها، ومناقشة كل الامور المطروحة بانتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة -ان شاء الله-من انحسار هذا الوباء وزواله عن بلدنا العزيز بإذنه تعالى.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يجتمع عبر الدائرة الالكترونية ويتخذ 4 قرارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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