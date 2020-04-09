أميركا تتجاوز إسبانيا وتصبح ثاني أعلى دول العالم في وفيات كورونا

ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 14600 حالة وفاة، حيث تشكل الوفيات نسبة 3.43% من العدد العام للإصابات بفايروس كورونا المسجلة في البلاد الذي وصل اليوم إلى 425769 حالة، وهو أكبر مؤشر في العالم.أما في إسبانيا، فقد أعلنت وزارة صحتها في تقريرها اليومي الأربعاء أن حصيلة المتوفين بسبب فايروس كورونا في البلاد ارتفعت من 13798 إلى 14555 شخصا، بينما وصلت نسبة الوفيات فيها إلى مستوى 9.98% من حصيلة الإصابات المسجلة.

وتبقى إيطاليا في المرتبة الأولى في العالم من حيث هذا المؤشر بـ17669 حالة، بينما تتميز الأوضاع فيها بنسبة مرتفعة للوفيات تبلغ 12.67% مقارنة مع عدد الإصابات، الذي وصل اليوم إلى نقطة 139422، بحسب "روسيا اليوم".