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أميركا تتجاوز إسبانيا وتصبح ثاني أعلى دول العالم في وفيات كورونا

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انتقلت الولايات المتحدة إلى المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بفايروس المستجد "COVID-19"، بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذا المعدل.
ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 14600 حالة وفاة، حيث تشكل الوفيات نسبة 3.43% من العدد العام للإصابات بفايروس كورونا المسجلة في البلاد الذي وصل اليوم إلى 425769 حالة، وهو أكبر مؤشر في العالم.

أما في إسبانيا، فقد أعلنت وزارة صحتها في تقريرها اليومي الأربعاء أن حصيلة المتوفين بسبب فايروس كورونا في البلاد ارتفعت من 13798 إلى 14555 شخصا، بينما وصلت نسبة الوفيات فيها إلى مستوى 9.98% من حصيلة الإصابات المسجلة.

وتبقى إيطاليا في المرتبة الأولى في العالم من حيث هذا المؤشر بـ17669 حالة، بينما تتميز الأوضاع فيها بنسبة مرتفعة للوفيات تبلغ 12.67% مقارنة مع عدد الإصابات، الذي وصل اليوم إلى نقطة 139422، بحسب "روسيا اليوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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