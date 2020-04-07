ولاية أميركية تسجّل 229 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن تسجيل 229 حالة وفاة في الولاية. وبحسب المصدر نفسه، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في نيوجيرسي 44416 حالة، بعد تسجيل 3326 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأعلن حاكم الولاية، فيل ميرفي أنه بصدد توقيع مرسوم تنفيذي، في إطار مواجهة الوباء، يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في ولايته لمدة 30 يوما إضافيا، وإغلاق جميع الحدائق العامة في نيوجيرسي

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