حقيقة قدوم غازات سامة الى العراق

نفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأنباء التي تحدثت حول قدوم غازات سامة الى البلاد.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية إن "هناك أنباء تداولتها بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقدوم غازات سامة الى البلاد"، مؤكداً أنها "أخبار غير صحيحة ،هدفها التاثير في نفسية المواطن العراقي".

Advertisements

وأشار الى أن "هيئة الأنواء ومن خلال قسم التنبؤ الجوي، أجرت مباحثات بشأن ذلك ولم يثبت بوجود مثل هكذا غازات في الهواء".

ودعا المواطنين الى "عدم تصديق هكذا أخبار كاذبة"، مطالبا بـ"اعتماد الصفحات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية الرسمية في نقل المعلومات".