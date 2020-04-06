اربيل تسجل 41 اصابة جديدة بمرض كورونا بينهم 9 اطفال

أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، الاثنين، تسجيل 41 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان اصدرته الوزارة اليوم، فأنها سجلت 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل لـ 17 امرأة، و15 رجلاً، وتسعة اطفال بأعمار مختلفة.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، مساء امس الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا في عموم الإقليم خلال 24 ساعة الماضية.
وكانت وزارة الداخلية في الاقليم اعلنت اليوم الاثنين، عن الابقاء على حظر التجول في مدن الاقليم حتى اتخاذ اجراءات جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، مساء امس الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا في عموم الإقليم خلال 24 ساعة الماضية.
وكانت وزارة الداخلية في الاقليم اعلنت اليوم الاثنين، عن الابقاء على حظر التجول في مدن الاقليم حتى اتخاذ اجراءات جديدة.
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