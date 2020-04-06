بالفيديو تجار جشعون وراء ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية

بعدما شهدت الاسواق ارتفاعا في بدايات الازمة نتيجة لفرض حظر التجوال عاودت الاسعار بالارتفاع مجددا رغم وفرة المواد الغذائية في السوق وبكميات كبيرة واستثنائها من الحظر فيما اكد مواطنون ان ضعف الرقابة هو وراء صعود الاسعار .العملة الصعبة المتمثلة بالدولار شهدت ايضا صعود كبير بسعر الصرف فيما يرى مراقبون ان تذبذب اسعار الصرف يقف وراءه سماسرة العملة مستغلين عدم طرحها من قبل البنك المركزي في بورصة العملة الايام السابقة وهذا الامر اثر ايضا على اسعار مجمل المواد الغذائية وغيرها من اللوازم الاخرى .

ويبقى المواطن هو الخاسر الاكبر بسبب ذوو النفوس الضعيفة الذين يتربصون الازمات لكسب ارباح مضاعفة في ظل ضعف الرقابة عليهم من قبل الجهات المسؤولة .