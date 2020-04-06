اخبار العالم / اخبار العراق

بالفيديو تجار جشعون وراء ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ارتفاع اسعار المواد الغذائية مستمر في ظل ضعف الرقابة على الاسواق، مادفع بعض ضعاف النفوس الى مضاعفة الارباح رغم الوضع الاقتصادي الصعب لاغلب العائلات العراقية المتعففة..
بعدما شهدت الاسواق ارتفاعا في بدايات الازمة نتيجة لفرض حظر التجوال عاودت الاسعار بالارتفاع مجددا رغم وفرة المواد الغذائية في السوق وبكميات كبيرة واستثنائها من الحظر فيما اكد مواطنون ان ضعف الرقابة هو وراء صعود الاسعار .

العملة الصعبة المتمثلة بالدولار شهدت ايضا صعود كبير بسعر الصرف فيما يرى مراقبون ان تذبذب اسعار الصرف يقف وراءه سماسرة العملة مستغلين عدم طرحها من قبل البنك المركزي في بورصة العملة الايام السابقة وهذا الامر اثر ايضا على اسعار مجمل المواد الغذائية وغيرها من اللوازم الاخرى .

ويبقى المواطن هو الخاسر الاكبر بسبب ذوو النفوس الضعيفة الذين يتربصون الازمات لكسب ارباح مضاعفة في ظل ضعف الرقابة عليهم من قبل الجهات المسؤولة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو تجار جشعون وراء ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا