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تسجيل اربعة اصابات بكورونا في النجف

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اعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، عن تسجيل اربع اصابات بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نتائج الفحص المختبري لاربعة اشخاص يشتبه باصابتهم بفايروس ، اظهرت انها موجبة، اي انهم مصابين بالفايروس".

 

واضافت انه "تم وضعهم في الحجر الصحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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