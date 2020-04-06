تسجيل اربعة اصابات بكورونا في النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، عن تسجيل اربع اصابات بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نتائج الفحص المختبري لاربعة اشخاص يشتبه باصابتهم بفايروس كورونا، اظهرت انها موجبة، اي انهم مصابين بالفايروس".

واضافت انه "تم وضعهم في الحجر الصحي".