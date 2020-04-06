ترامب يهدد بوقف استيراد النفط ويقر 'قطاع الطاقة الأمريكي ضرب في الصميم'

وقال ترامب، في مؤتمره الصحفي اليومي، إذا بقي سعر النفط على حاله فسأفرض رسوما على الواردات وذلك سيعني بوضوح أننا لا نريد نفطا أجنبيا

واشار ترامب، الى أن قطاع الطاقة الأمريكي ضرب في الصميم مؤخرا ولكننا نأمل أن نتجاوز هذه الأزمة في المستقبل القريب.



وحول تداعيات تفشي مرض كورونا ، اوضح ترامب نعمل مع بعض الدول الصديقة لتجربة جدوى بعض اللقاحات في مواجهة مع فيروس كورونا، مؤكدا سنعيد فتح الولايات المتحدة الأمريكية في أقرب فرصة ممكنة

واشار ترامب: نحن بصدد إنشاء محطة طبية فدرالية في العاصمة واشنطن، مبينا قمنا بشراء كميات مهولة من عقار هيدروكسي كلوروكوين وسط مؤشرات على قدرته على مكافحة كورونا

واعتبر ان هناك مؤشرات مبشرة لاستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا سنبدأ غدا بتوزيع ملايين الأقنعة في عدة ولايات أمريكية



ولفت ترامب الى أن هذا الثلاثاء سننشر أكثر من 3000 متخصص عسكري بالصحة العامة في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، مشيرا الى أن إدارة الطوارئ الفدرالية قامت بنقل الإمدادات الحيوية ومعدات الحماية من كل أنحاء العالم إلى أمريكا.

وقال ايضا، نأمل بأننا نرى ثباتا في منحنى الإصابات بكورونا في البؤر الساخنة، موضحا أن تراجع عدد الوفيات في نيويورك جراء فيروس كورونا قد يكون مؤشرا إيجابيا.