عبد المهدي: العراق اتخذ اجراءات مبكرة في التصدي لفيروس كورونا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، السبت، أن العراق اتخذ اجراءات مبكرة في التصدي فيروس كورونا.
وأوضح عبد المهدي بحسب البيان، أن "العراق اتخذ اجراءات مبكرة في التصدي لفايروس كورونا وان وضعنا الصحي وحظر التجوال جيدان بالمقارنة مع بقية دول العالم التي دفعت ثمن عدم اكتراثها رغم ما يواجهه العراق من ظروف سياسية وتحديات ارهابية واقتصادية وتراجع اسعار النفط، وإن المتابعة مستمرة والاصابات والوفيات لا يمكن اخفاؤها".
وأشاد بـ "تكاتف العراقيين في هذه الأزمة وبدور القوات الأمنية في الوقت الذي تقدم فيه كل يوم شهداء وجرحى خلال تصديها المستمر للارهاب واحباط تعرضاته ، وبجهود وزارة الصحة وملاكاتها ، اضافة الى اجراءات الاستجابة لمطالب أبناء الجالية العراقية في دول اوربا وتلبية متطلبات استقبالهم".
وحذر رئيس مجلس الوزراء، "من محاولات إستغلال الأزمة وارباك الأوضاع بمعلومات كاذبة ومضللة"، داعياً الى "تعزيز ثقة العراقيين بأنفسهم وقدراتهم وكفاءاتهم واستمرار التصدي والتوعية من اجل تجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع".
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