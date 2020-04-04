التربية تعلن تقنين المناهج العلمية للمراحل المنتهية وكردستان تلغي الامتحانات النهائية

شكلت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﺠﺎﻧﴼ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ لتقنين ﻣﻨﺎﻫﺞ المواد اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المنتهية، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺗﺨﺬت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ، ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻐﺎء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﱠﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ المرحلة المتوسطة المنتهية. وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﱠﺔ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح اﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻮزارة ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﻋﻠﻤﻴﱠﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﺼﺎر وﺗﻠﺨﻴﺺ المواد المنهجية اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المنتهية ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻷﺣﻴﺎء". وأوﺿﺢ أنﱠ "اﻟﻠﺠﺎن ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ المناهج ﺑﺤﺬف ﻓﺼﻮل ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ الموضوعات المشمولة ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮزاري، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ المديريات ﻛﺎﻓﺔ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أنﱠ "اﻟﻔﺼﻮل المشمولة ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻹﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﱠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﱠﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ". وتابع ان "اﻟﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ بعد، عادا ذلك "حلا مؤقتا لحين اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وإﻋﺎدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪراﺳﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم المدارس اﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ". ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ ﺧﺎﺻﴼ ﻻﺟﺘﻴﺎز الموسم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺠﺎوز أزﻣﺔ ﻓﻴﺮوس "ﻛﻮروﻧﺎ". Advertisements وﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ آﻻن ﺣﻤﻪ ﺳﻌﻴﺪ، أﻧﻪ "ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺪوام ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﱠﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﱠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻮزارة أنﱠ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﻮزارة ﺗﻘﺮر ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄنﱠ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﱠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻠﻐﻰ". واﺿﺎف اﻧﻪ "إذا ﺗﻤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺮوس "ﻛﻮروﻧﺎ" ﺳﺘﺴﻌﻰ اﻟﻮزارة ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر المقبل ﻣﻊ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ وﺟﺪاول ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوام، مشيرا الى انه "اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ 12 اﻳﺎر ﺣﺘﻰ 21 ﻣﻨﻪ ﺳﺘﺠﺮى اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻒ 12 اﻹﻋﺪادي (اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي) ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻗﺴﺎﻣﻪ". واكد انه "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻒ 9 اﻻﺳﺎﺳﻲ (اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺘﻮﺳﻂ) ﻳﻠﻐﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮزاري ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﺼﺮﴽ وﺗﺠﺮي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺼﻔﻮف ﻏﻴﺮ المنتهية، ولكن وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺘﻮﺟﺐ ان ﺗﻌﻮد (ﺑﻮردات) درﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻰ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻮزارة". وﺗﺎﺑﻊ انﱠ "اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻔﻮف غير المنتهية ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط والمعاهد واﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ اﻻول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان المقبل ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻨﻪ، اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻻﻋﺪادي (اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي) ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ 28 ﺣﺰﻳﺮان المقبل ﺣﺘﻰ 23 ﺗﻤﻮز المقبل، ﺑﻮاﻗﻊ امتحانين ﻓﻘﻂ ﻛﻞ اﺳﺒﻮع".

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