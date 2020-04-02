سلطة الطيران المدني تصدر توضيحا بشأن التريث بقدوم رحلات الوافدين العراقيين

اصدرت سلطة الطيران المدني، الخميس، توضيحا بشأن التريث بقدوم رحلات الوافدين العراقيين.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تود أن توضح للرأي العام وللعراقيين في الخارج بأن قرارها الأخير بما يتعليق بالتريث في قدوم رحلات الوافدين العراقيين ابتداءاً من الساعة 12 ليلاً من هذا اليوم ، إنما جاء تنفيذًا لتوجيه رئيس لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي بكتاب وزارته المبلغ إلينا بالرقم (م و ف ) 464 في 2 نيسان، المتضمن التريث في نقل الوافدين لحين تهيئة الأماكن الخاصة بالحجر الصحي لمدة 14 يوما".

واضافت انه "بعد المداولة المتواصلة مع مستشارية رئيس الوزراء تم التوصل إلى أن قرار تعليق الرحلات للوافدين العراقيين سيكون لمدة 48 ساعة فقط وذلك لتهيئة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بشروط الحجر الصحي للوافدين من خارج البلاد"، مشيرة الى ان "تقييم الموقف يعاد حسب قرارت اللجنة الصحية المختصة ووزارة الصحة للحفاظ على سلامة مواطنينا الأعزاء والتي تقضي بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية".

وتابعت انها "ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ قرارات الجهات العليا في البلاد المتمثلة بمجلس الوزراء وخلية الأزمة للأمر الديواني بالرقم 55، لحين حصول أي مستجد بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى طبيعتها".