بالصور.. إجراءات دفن جثامين المتوفين بكورونا في النجف

تنشر الخليج 365، صوراً لإجراءات دفن جثامين المتوفين جراء فايروس بكورونا في مقبرة "وادي السلام الجديدة" في النجف، من قبل طبابة الحشد الشعبي. Advertisements

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