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محافظ كربلاء يمنع دخول شاحنات إيرانية إلى المحافظة

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اعلن محافظ كربلاء، الاربعاء، عن منع دخول شاحنات تحمل "ألبان إيرانية" إلى المحافظة ضمن اجراءات مواجهة تفشي فيروس .
وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي، في بيان مقتضب صدر، صباح اليوم، إنه منع دخول شاحنات تحمل ألبانا إيرانية إلى كربلاء حفاظًا على حياة المواطنين.

من جانبه، ذكر مصدر أمني لـ الخليج 365، إن الاجهزة الامنية في سيطرة ٥٤ بكربلاء منعت ٢٩ شاحنة محملة بمنتجات گاله قادمة من ايران من الدخول الى المحافظة".


وتتخذ محافظة كربلاء اجراءات مشددة للحد من تفشي الفيروس بينها منع دخول الوافدين الى المحافظة وحظر التجول وغلق المزارات الدينية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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