محافظ كربلاء يمنع دخول شاحنات إيرانية إلى المحافظة

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي، في بيان مقتضب صدر، صباح اليوم، إنه منع دخول شاحنات تحمل ألبانا إيرانية إلى كربلاء حفاظًا على حياة المواطنين.

من جانبه، ذكر مصدر أمني لـ الخليج 365، إن الاجهزة الامنية في سيطرة ٥٤ بكربلاء منعت ٢٩ شاحنة محملة بمنتجات گاله قادمة من ايران من الدخول الى المحافظة".



وتتخذ محافظة كربلاء اجراءات مشددة للحد من تفشي الفيروس بينها منع دخول الوافدين الى المحافظة وحظر التجول وغلق المزارات الدينية.