الزرفي: ‏الأزمة الصحية والمالية تستدعي إجراءات لحماية الطبقات الأكثر فقراً

اعتبر رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، الثلاثاء، أن ‏الأزمة الصحية والمالية وسط حظر تجوال تستدعي إجراءات لحماية الطبقات الأكثر فقرا. وقال الزرفي في تغريدة له، إن "‏الأزمة الصحية والمالية وسط حظر تجوال شامل تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبقات الأكثر فقرا وفي مقدمتها الكسبة والعاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة". وأضاف "ناقشنا اليوم ضرورة تأمين وإيصال مفردات البطاقة التموينية لمواطنينا مع وزير التجارة كونها أولوية في أي خطة طوارئ توضع لمواجهة الأزمات".



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