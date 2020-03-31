الخارجية تعلن تسيير رحلة استثنائية لاعادة عراقيين عالقين في مصر

أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن تسيير رحلات لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وسفارة جمهورية العراق في القاهرة وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المصرية، وبمتابعة من السفير والكادر الدبلوماسي قامت بتسيير الرحلة الاستثنائية الرابعة للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر".



وأضاف الصحاف، أن "الرحلة على متنها نحو (212) مواطناً".



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