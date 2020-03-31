وفاة ممثل لخامنئي بفيروس كورونا

وقالت الوكالة إن "جعفر آذربند إمام جمعة مدينة جهار برج مياندوب وممثل خامنئي فيها، توفي مساء الاثنين جراء إصابته بفيروس كورونا بعدما كان يرقد منذ أيام في العناية المركزية".

وتعد مدينة مياندوب الواقعة جنوب محافظة أذربيجان الغربية، واحدة من المناطق الملوثة بفيروس كورونا المستجد وبلغ عدد الإصابات فيها 71 حالة.

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ومياندوب هي خامس أكبر مدينة في أذربيجان الغربية بعد شاهين ديز وبوكان وخوي وتكاب.

وسجلت إيران امس الاثنين، وفاة 117 شخصا وإصابة 3186 حالة جديدة خلال 24 ساعة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.

وقال جهانبور إن عدد الوفيات ارتفع إلى 2757 شخصا والإصابات إلى 41 ألفا و495 شخصا.