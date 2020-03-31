مدينة طب بغداد تعلن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف

أعلنت مدينة الطب في بغداد، الاثنين، عن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف.
وقالت في بيان مقتضب، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف الاشرف.
وأكدت ، أنه لا توجد اي جثة في ثلاجات الموتى التابعة للمدينة بالوقت الحالي.
وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، اليوم الاثنين 30 آذار، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 630 حالة اصابة، و46 حالة وفاة و105 حالة شفاء.
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