أكد عضو لجنة التربية البرلمانية عباس الزاملي، اليوم الاثنين، أن "إجراءً صارماً" سيتم اتخاذه تجاه وزارة التربية حول ملفي طباعة المناهج الدراسية والتأمين الصحي اللذين قال إن "شبهات فساد" تحوم حولهما.
وأشار الزاملي، إلى أن "الوزيرة قامت بإبرام عقد جديد، دون مناقشة من خلال إحالة مباشرة إلى بعض الشركات لطباعة كتب الموسم المقبل بمبلغ 59 مليار دينار"، ماضياً إلى القول "نعتقد أن هذا العقد تحيطه شبهات فساد".
وتابع، أن "هذا الوضع ينطبق أيضاً على عقد التأمين الصحي، حيث كان يستقطع سابقاً ألف دينار من كل موظف بوزارة التربية شهرياً وكانت هناك أموال فائضة بمليارات الدنانير تبقى في خزينة وزارة التربية"، موضحاً أن "الوزارة قامت ومن خلال الوزيرة بإبرام عقد يتم من خلاله استقطاع مبلغ خمسة الاف و500 دينار من كل موظف بالوزارة لشركة أرض الوطن وبالشراكة مع شركة التأمين الوطنية ولنفس القضية وهي التأمين الصحي".
وأضاف، أن "هذا الملف أيضاً يشابه قضية نصب واحتيال على موظفي الوزارة لأن الموظف لا يستفيد من هذه المبالغ المستقطعة والتي تصل إلى ثلاثة مليارات دينار شهرياً تذهب إلى الشركة بدون أن يكون هناك صرف على المعلمين والمدرسين أو الموظفين، وما زالت نفس الإجراءات السابقة من خلال مراجعة الموظف إلى الوزارة وتحريك معاملة يتم مصادقتها ولا يمكن الاستفادة منها بقضية الجانب الصحي"، مشدداً على أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية داخل لجنة التربية برئاستنا وسيكون لها بعد انتهاء الحظر الصحي إجراء صارم مع وزارة التربية بخصوص عقدي التأمين الصحي وطباعة الكتب".
يشار إلى أن النائبة عالية نصيف طالبت، أمس الأول السبت، القضاء وهيئة النزاهة بفتح ملف "التلاعبات والمخالفات" الحاصلة في وزارة التربية، مبينة ان من بينها عقد التأمين الصحي و"التلاعب" بصندوق التنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بلجنة نيابية: إجراء صارم سيتم اتخاذه تجاه وزارة التربية لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.