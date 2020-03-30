استئناف الانبار : توقيف ١٥٠ مخالفا لتعليمات خلية الأزمة

أطلقت رئاسة محكمة استئناف الانبار، الاثنين، مبادرة إنسانية بتوزيع سلات غذائية على عائلات متعففة في المحافظة، فيما اعلنت عن توقيف ١٥٠ متهما بكسر حظر التجوال.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القضاة وأعضاء الادعاء العام في استئناف الانبار بادروا بتوزيع سلات غذائية على عائلات متعففة في مدينة الرمادي ممن تقطعت ارزاقهم بسبب ظروف حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا".
وأضاف أن "الحملة جرت بإشراف مباشر من قبل السيد رئيس محكمة الاستئناف الانبار وتم التبرع بمبالغ الحملة كاملة من قبل السادة القضاة والسادة أعضاء الادعاء العام".
في سياق اخر ذكر أن "محاكم تحقيق الانبار قامت بتوقيف 150 مخالفا لتعليمات خلية الأزمة منذ بداية حظر التجول وحتى الآن"، لافتا إلى أن "معظم الموقوفين اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وجرى تكفيلهم".
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