تمديد حظر التجوال في كردستان الى منتصف الشهر المقبل

أفاد مصدر في اقليم كردستان، الاحد، بتمديد حظر التجوال في محافظات الاقليم الى منتصف شهر نيسان المقبل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حكومة اقليم كردستان قررت، اليوم، بتديد الحظر المفروض على محافظات اقليم كردستان بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الى الخامس عشر من نيسان المقبل". وكانت حطكومة اقليم كردستان قررت فرض حظر تجوال على المركبات والاشخاص حتى الاول من نيسان المقبل لمواجهة فيروس كورونا.

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