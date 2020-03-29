الشباب والرياضة تحدد موعد دفع رواتب موظفيها

رياضة 2020-03-29 | 13:55 155 مشاهدة أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنها ستطلق رواتب موظفيها وأصحاب العقود لشهر آذار الحالي الذين لا يملكون بطاقات (الماستر كارد) اعتبارا من يوم غد الاثنين وعن طريق الدفع اليدوي بعد تأمين المبالغ المالية.



وأضاف محمد انه "تم تخصيص يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء لتوزيع رواتب الموظفين وأصحاب العقود في جانب الرصافة في مقر الوزارة في شارع فلسطين عن طريق اللجان التي شكلت من الدائرة المالية، فيما سيتم إطلاق رواتب الموظفين وأصحاب العقود في جانب الكرخ يومي الأربعاء والخميس المقبلين في مقر مبنى القبة الفلكية قرب متنزه الزوراء".

وقال مدير عام الدائرة الإدارية والقانوية والمالية شاكر محمد في بيان تلقته الخليج 365 ان "الوزارة وبناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد بضرورة الإسراع في توزيع الرواتب على الموظفين وأصحاب العقود لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والعالم، وضرورة التصدي والوقاية لجائحة فايروس كورونا المستجد في العراق من خلال إتباع تعليمات خلية الأزمة الحكومية ولجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 وتطبيق إجراءات حظر التجوال الصحي لعبور هذه الأزمة، فقد بذلت الدائرة جهودا استثنائية بغية الحصول على التخصيص المالي وسحب الأموال لتوزيعها على الموظفين الذين لا يملكون بطاقات الدفع المسبق (الماستر كارد)".وأضاف محمد انه "تم تخصيص يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء لتوزيع رواتب الموظفين وأصحاب العقود في جانب الرصافة في مقر الوزارة في شارع فلسطين عن طريق اللجان التي شكلت من الدائرة المالية، فيما سيتم إطلاق رواتب الموظفين وأصحاب العقود في جانب الكرخ يومي الأربعاء والخميس المقبلين في مقر مبنى القبة الفلكية قرب متنزه الزوراء".

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