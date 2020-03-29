حكومة كردستان تجتمع 'عبر الفيديو' وتؤكد ضرورة التنسيق مع بغداد

وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اشرف، على اجتماع خاص لتقييم الوضع الاقتصادي ومتابعة الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

واوضحت انه جرى في الاجتماع، الذي عُقد عبر نظام مؤتمرات الفيديو (فيديو كونفراس) بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء المختصين، بحث آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع الصحي والخطط الحكومية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وتأثيراته على اقتصاد إقليم كوردستان وسط تراجع أسعار النفط عالمياً.



وأشاد رئيس حكومة الاقليم، بجهود المؤسسات الحكومية المختصة والتي بذلت أقصى ما لديها للحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم، كما أكد على أهمية تأمين الاحتياجات اليومية للمواطنين ولاسيما الأغذية.

كذلك ناقش الاجتماع طبيعة عمل لجنة الغذاء والدواء، وتم التشديد على ضرورة إعادة تنظيم النفقات لمواجهة الأزمة المالية.

كما تمت الإشارة، بحسب البيان، الى أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

