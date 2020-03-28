لبنان.. بري يهدد بتعليق تمثيله في الحكومة ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين

وجاء تهديد بري بعد أن قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي يوم الخميس، إن على اللبنانيين الموجودين في الخارج الخضوع للفحص للتأكد من أنهم غير حاملين للفيروس قبل أن يتسنى لهم ركوب الطائرة للعودة.

وفي بيان صدر عن مكتبه، قال بري الذي يعد من الشخصيات الأكثر نفوذا في لبنان، وكذلك لدى المغتربين اللبنانيين في الخارج: "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل سنعلق تمثيلنا بالحكومة".