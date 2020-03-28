لبنان.. بري يهدد بتعليق تمثيله في الحكومة ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.
وجاء تهديد بري بعد أن قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي يوم الخميس، إن على اللبنانيين الموجودين في الخارج الخضوع للفحص للتأكد من أنهم غير حاملين للفيروس قبل أن يتسنى لهم ركوب الطائرة للعودة.
وفي بيان صدر عن مكتبه، قال بري الذي يعد من الشخصيات الأكثر نفوذا في لبنان، وكذلك لدى المغتربين اللبنانيين في الخارج: "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل سنعلق تمثيلنا بالحكومة".
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