كورونا.. وفاة 889 شخصا في إيطاليا في 24 ساعة

واصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح في إيطاليا حيث قتل خلال 24 ساعة الأخيرة فقط 889 فيما ارتفع عدد المصابين إلى 92472 مقابل تعافي 12384. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 10023. وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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