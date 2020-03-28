رب ضارة نافعة.. كيف استفاد بيزوس من أزمة كورونا

فُقد ملايين الأشخاص حول العالم وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا، وكذلك خسرت البورصات والشركات تريليونات الدولارات مع انهيار أسعار الأسهم للسبب عينه، لكن الخسارة لم تطل الجميع.
وارتفعت ثروته، وهي في الغالب أسهم شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، بواقع 3.9 مليار دولار الخميس، لتصبح عند 120 مليار دولار.
وتكفي هذه الثروة لشراء 188 ألف سبيكة ذهبية حتى لو أخذنا بعين الاعتبار الزيادة التي طرأت على أسعار المعدن الأصفر أخيرا.
واستفاد بيزوس (56 عاما) هذا الأسبوع من أفضل ثلاثة أيام في أداء البورصة الأميركية منذ العام 1933، الأمر الذي ساعد سهم أمازون على استرداد جميع خسائره تفريبا هذا الشهر من جراء فيروس كورونا.
ويتداول سهم أمازون حاليا عند 1920 دولارا على الرغم، من أنه كان منخفضا قليلا عن ذروته التي بلغت 2170 دولارا في فبراير الماضي.
ويمتلك بيزوس حوالي 12 في المئة من أسهم أمازون.
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