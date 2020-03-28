تنشر الخليج 365 بالوثيقة، قيام محافظ صلاح الدين بإنهاء تكليف عمرطارق اسماعيل من مهام قائممقام قضاء العلم وتكليف براء محمد صالح بدلاً عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يكلف براء محمد صالح بمهام قائممقام قضاء العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.