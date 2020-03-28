الزرفي: اوليات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي وبسط سلطة القانون

اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، السبت، ان من اوليات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي وبسط سلطة القانون، فيما شدد العمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365، نسحة منه ان "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي التقى، صباح اليوم السبت، سفراء دول الإتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد"، مبينا انه "في بداية اللقاءأعرب الزرفي للسفراء عن تعازيه لجميع الدول الأوربية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا، معلنا عن تعاطفه مع أسر الضحايا في دول الإتحاد التي طالما وقفت إلى جانب العراق في الكثير من القضايا الملحة والمصيرية".

واضاف ان "رئيس الوزراء المكلف استعرض حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وماخلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية".

وفي جانب آخر نبّه الزرفي الى "المخاطر الجدية التي خلفها تراجع أسعار النفط العالمية"، مشددا على "ثقته بقدرة العراق على تخطي الأزمة الجديدة لإمتلاكه من الثروات مايعوضه من خسائر شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة".

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كما أطلع الزرفي السفراء على مسارات تشكيل حكومته، مؤكدا أن "أولويات حكومته هي تلبية مطالب الحراك السلمي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة والتصدي للانهيار المالي وللإقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون".

من جانبهم أعرب السفراء عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة العراق المعهودة بالمنطقة والعالم.

وحضر اللقاء سفراء ايطاليا والمانيا وفرنسا والسويد واليونان وبولندا وكرواتيا وبعثة الإتحاد الأوربي وممثل عن وزارة الخارجية العراقية.