الصدر: ساسة العراق فاسدون... علاوي: وزرائي مستقلون

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أسامة مهدي: فيما وصف الصدر الساسة الشيعة والسنة والأكراد بالفاسدين، فقد أكد علاوي أنه سيقدم للبرلمان غداً حكومة اكفاء نزيهين رغم الشكوك في حصوله على الثقة.. بينما اخضع العراق 10 الاف من مواطنيه العائدين من إيران للحجر للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا واوقف منح سمات الدخول لرعايا 7 دول وسط توقعات بإيقاف الدراسة في عموم البلاد.

فقد كتب الصدر في تغريدة الاربعاء على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" واطلعت عليها ""الخليج 365"" قائلا "كما إن الله ابتلى شيعة العراق بثلة سياسية فاسدة تدعي الانتماء لهم فقد ابتلى سنة العراق بلثلة مماثلة وكذلك الأكراد".

وجاء في نص تغريدة الصدر ما يلي:

الحق يقال

كما ان الله تعالى ابتلى شيعة العراق بثلة سياسية فاسدة تدعي الانتماء لهم فقد ابتلى سنة العراق بثلة مماثلة. لكن لافاسدوالشيعة يمثلون الشيعة ولا فاسدو السنة يمثلون السنة بل لايمثلهم الا الصالحون.. كما ان الاكراد كذلك. ونحن كعراقيين سنة وشيعة وكرد إخوة لايفرقنا السياسيون لابفسادهم ولا بإرهابهم ولا بمفخخاتهم ولا بظلمهم ولا بسلطتهم ولابمحاصصتهم ولا بتبعيتهم بل شيعة وأكراد وسنة حب الوطن يجمعنا.

العراقي مقتدى الصدر

تغريدة الصدر عن فساد الساسة الشيعة والسنة والأكراد

ومنذ أيام يشن الصدر هجمة على القوى السياسية لعدم اتفاقها مع مرشحه وتحالف الفتح محمد علاوي على تمرير تشكيلته الحكومية في البرلمان غدا واتهامه برفض مطالبهم بتمثيل مناسب في حكومته حيث هدد الاكراد والسنة بعدم منحه الثقة.

كما حذر الصدر وعدد من مساعديه القوى السياسية بمليونية في المنطقة الخضراء تقتحم البرلمان وترغم النواب على التصويت للحكومة.

واليوم، أكد المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي تقديمه الى البرلمان غدا ما وصفه بأول حكومة من مرشحين اكفاء ونزيهين ستطوي صفحة المحاصصة.

وقال علاوي في تغريدة على "تويتر" تابعتها ""الخليج 365"" إنه "غدا بمشية الله سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين اكفاء ونزيهين سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته.غداً موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع. غدا سويا شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر وقوي وأبي".

لكن الشكوك لاتزال كبيرة في حصول تشكيلة علاوي على ثقة البرلمان، حيث تؤكد القوى الشيعية نفسها التي تدعمه انه لا يمكن تمرير التشكيلة بغياب السنة والاكراد الذين مازالوا على خلافات معه لكنه في احسن الاحوال فإنه سيقدم وزارة غير مكتملة تنقصها اربع او خمس حقائب وزارية شاغرة تدار بالوكالة بينها الدفاع والداخلية.

وكان قد تم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة في الاول من الشهر الحالي اثر ترشيحه من الكتلتين البرلمانيتين الاكبر وهما سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري، واللتين تمثلان اقرب القوى العراقية لإيران.

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عراقيون يقادمون من إيران يخضعون للفحص الطبي خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا

ويشترط الدستور لفوز الحكومة بثقة البرلمان حصولها على تصويت الأغلبية المطلقة اي النصف زائدا واحدا لعدد الأعضاء الحاضرين للجلسة وليس العدد الكلي لاعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا شرط توفر النصاب القانوني للانعقاد.

وقف منح سمات الدخول لرعايا 7 دول

وضمن الاجراءات العراقية لمواجهة تفشي مرض كورونا فقد وجهت وزارة الخارجية العراقية سفارات البلاد في خمس دول بإيقاف منح سمات دخول للوافدين بسبب فيروس كورونا. وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" إن "وزير الخارجية وجّه سفارات العراق في الصين وإيران وتايلند وكوريا الجنوبيّة واليابان وإيطاليا وسنغافورة بإيقاف منح سمات دخول للوافدين".

وأضاف أن"الوزير استثنى العراقيين الوافدين من هذه الدول وكذلك الدبلوماسيّين العاملين في البعثات الدبلوماسيّة والوفود الرسميّة شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة".

وتأتي هذه الإجراءات إثر تسجيل العراق خلال اليومين الماضيين إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا هم إيراني جرى إجلاؤه لبلده وأفراد عائلة عراقية تضم 4 اشخاص قدموا من إيران أيضاً.

إخضاع 10 آلاف عراقي عائد من إيران للفحص

ودفع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران المجاورة إلى استنفار السلطات العراقية حيث أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي الفريق الركن محمد نعمة الحسن أن حوالي 10 آلاف عراقي عائد من إيران قد اخضعوا للفحوص للتأكد من خلوهم من الفيروس. واشار الى توجه لانشاء مراكز للحجر الصحي على الحدود العراقية بإقامة مخيمات مجهزة بجميع المستلزمات الصحية.

ومن جهتها أعلنت ثماني محافظات عراقية تعطيل الدوام في المدارس لفترات مختلفة بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

كما اخضعت سلطات اقليم كردستان ألفي شخص عادوا من إيران لإجراءات الحجر الصحي واشارت إلى أنّه كانت هناك 7 حالات مشتبه بها حتى الآن وجرى التأكد من خلو 6 منها من الفيروس فيما لا تزال حالة واحدة تحت المراقبة والفحص.

وقررت أيضا تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال اضافة الى الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة اعتبارا من السبت المقبل.. ووقف دخول المجاميع السياحية الى الاقليم والغاء احتفالات نوروز القومية التي تقام في 21 مارس من كل عام.

يشار إلى أنّ السلطات العراقية اقدمت منذ بداية الاسبوع الحالي على اتخاذ عدة اجراءات لمواجهة فيروس كورونا بإغلاق حدودها مع إيران وتعليق الرحلات الجوية منها وإليها.