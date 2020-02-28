وجه السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.
وقال الشابندر في تغريدة له تابعتها الخليج 365 "بعد جلسة البرلمان الفاشلة امس، وبعد اجتماع سيادته مع كافة القوى اليوم، اتمنى على الرئيس المكلف ان يعي ما ياتي".
وخاطب رئيس الوزراء المكلف "لقد ظلمك مقربوك وداعموك عندما اوهموك وصدقتهم بالعدة والعدد".
وخاطب رئيس الوزراء المكلف "لقد ظلمك مقربوك وداعموك عندما اوهموك وصدقتهم بالعدة والعدد".
وتابع "لم تعد مشكلتك (علاوي) مع الرافضين وزارات او مناصب، فلا تتنازل لهم بمنحهم ما منعته عنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الشابندر يوجه رسالة لعلاوي: ظلمك مقربوك ولاتتنازل لهم بمنحهم ما منعته عنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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