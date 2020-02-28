الشابندر يوجه رسالة لعلاوي: ظلمك مقربوك ولاتتنازل لهم بمنحهم ما منعته عنهم

وقال الشابندر في تغريدة له تابعتها الخليج 365 "بعد جلسة البرلمان الفاشلة امس، وبعد اجتماع سيادته مع كافة القوى اليوم، اتمنى على الرئيس المكلف ان يعي ما ياتي".

وخاطب رئيس الوزراء المكلف "لقد ظلمك مقربوك وداعموك عندما اوهموك وصدقتهم بالعدة والعدد".



وتابع "لم تعد مشكلتك (علاوي) مع الرافضين وزارات او مناصب، فلا تتنازل لهم بمنحهم ما منعته عنهم".