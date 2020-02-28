إعادة ايراني مصاب بـ'كورونا' للمستشفى خلال إعلانه تعافيه على الهواء مباشرة

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو للواقعة، حيث كان المواطن الإيراني، الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه، يتحدث إلى وسائل إعلام على الهواء مباشرة بعد خروجه من مستشفى تبليسي، حيث أعلن تعافيه من "كورونا"، وقدم شكره لشعب جورجيا وللمستشفى قائلاً: "أنا سعيد للغاية. شكراً جزيلاً لشعب جورجيا. شكراً جزيلاً لأطباء المستشفى. هذه المستشفى مثالية ومهنية".وخلال حديثه، فوجئ الرجل بقيام العاملين الصحيين بسحبه وإرجاعه للمستشفى مرة أخرى، حيث قالت إحدى الممرضات لوسائل الإعلام: "حالته ليست جيدة".

وفي وقت لاحق، تم نقل الشخص إلى مدينة أباستوماني الجورجية، حيث يتم وضع المرضى في الحجر الصحي.

واتسع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة، ليطال نحو خمسين بلداً في العالم، مع ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من أربعة آلاف إصابة وستين حالة وفاة.

أما الصين التي ظهر فيها الفيروس الجديد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فوصلت حصيلة الوباء الإجمالية إلى 78824 إصابة و2788 وفاة منذ ظهور المرض.



من جهتها، أعلنت إيران أمس (الخميس) 106 إصابات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 245، توفي منهم 26.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، أن الفيروس بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً، مشيراً إلى أنه خلال اليومين السابقين فاق العدد اليومي للإصابات الجديدة في العالم نظيره في الصين حيث ظهر الفيروس.

وحذر: "يجب ألا تعتقد أي دولة أنها لن تسجل إصابات على أراضيها، سيكون ذلك خطأً مميتاً، بالمعنى الحرفي. الفيروس لا يلتزم بالحدود".