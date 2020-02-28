قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن سفراء الحلف سيجتمعون اليوم الجمعة، بطلب من تركيا، لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا بغارات جوية سورية في منطقة إدلب.
وكتب ستولتنبرغ، على تويتر، "اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف".
وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرض للخطر.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد تحدث مع ستولتنبرغ عبر الهاتف أمس الخميس.
وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرض للخطر.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد تحدث مع ستولتنبرغ عبر الهاتف أمس الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر حلف الناتو يعلن عن اجتماع اليوم بدعوة من تركيا لبحث الوضع في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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