مقتل شيخ عشائر 'آل حميد' وزوجته طعنا بالسكاكين شمالي ذي قار

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمقتل شيخ عشائر آل حميد وزوجته طعنا بالسكاكين في منزلهما شمالي المحافظة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن شيخ عشائر ال حميد ( الشيخ عبد الصاحب سعدون الياسين المشلب) قتل، اليوم، طعنا بالسكاكين مع زوجته في منزلهما بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".
واشار المصدر، الى أن "ظروف الجريمة ما تزال غامضة حتى الآن".
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