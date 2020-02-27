مجلس القضاء يؤجل اختبار القبول في المعهد القضائي حتى اشعار آخر

قرر مجلس القضاء الاعلى، الخميس، تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر الجمعة المقبل حتى إشعار آخر. وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نظرا للظروف الصحية وانتشار فايروس كورونا في عدد من بلدان العالم، قرر مجلس القضاء الأعلى تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر الجمعة ٢٨ شباط الحالي، إلى اشعار آخر".



وأضاف البيان أن هذا الاجراء يأتي "حرصا من المجلس على سلامة المشاركين فيه".

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