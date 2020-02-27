إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

أصيب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا، حسبما أفادت به وسائل اعلام اليوم الخميس.
ونقلت وسائل اعلام عن "ذو النور" وهو نائب عن مدينة قم، قوله، إنه فرض على نفسه حجرا صحيا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس "كورونا".
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