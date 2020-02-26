السهيل يوجه باقتصار الدوام بالمؤسسات التعليمية على رؤساء الجامعات ومساعديهم

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الاربعاء، ان يقتصر الدوام علىرؤساء الجامعات والمساعدين والعمداء ومعاونيهم على ان يتمتع الطلبة بالعطلة المعلنة.

وقال السهيل في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الدوام الرسمي في الجامعات سيقتصر على رؤساء الجامعات والمساعدين والعمداء ومعاونيهم ورؤساء الاقسام والمقررين وبالتناوب".

واضاف أن "الدوام بالنسبة لموظفي الجامعات فيستقصر على الموظفين الضروريين فقط وباقل الحالات وبالتناوب، اما موظفو مركز الوزارة فيستقصر الدوام على الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين ومدراء الاقسام"، لافتا الى ان "الطلبة يتمتعون بالعطلة المعلنة".