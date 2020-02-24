وفد كردي برئاسة نيجيرفان بارزاني يصل بغداد غداً

أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن وفداً كردياً برئاسة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيصل غداً الثلاثاء إلى بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "وفداً كردياً برئاسة رئيس الإقليم سيصل يوم غد الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد". وأضاف أن "حضور الوفد الكردي جاء للقاء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والتوافق النهائي قبل جلسة منح الثقة للحكومة".

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